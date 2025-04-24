Слова Трампа о принадлежности Крыма соответствуют позиции РФ — Песков
14:12 24.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Слова президента США Дональда Трампа о том, что вопрос принадлежности Крыма сейчас даже не является предметом обсуждения, полностью соответствуют позиции России по данному вопросу. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это полностью корреспондируется с нашим пониманием и тем, что мы говорим уже давно», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Трамп заявил, что слова Владимира Зеленского на первой полосе The Wall Street Journal о том, что Украина не признает Крым российским, вредны для переговоров, поскольку «Крым был потерян [Украиной] много лет назад» и «даже не является предметом обсуждения».
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