Экономика Калифорнии обогнала Японию и стала четвертой в мире — губернатор

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика американского штата Калифорния по объему номинального ВВП обошла Японию, заняв четвертое место в мире. С таким утверждением выступил губернатор штата Гэвин Ньюсом.

«Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ) и Бюро экономического анализа США, Калифорния официально обогнала Японию и стала четвертой по величине экономикой мира», — говорится в заявлении, размещенном на сайте губернатора.

По данным МВФ и специалистов Бюро, ВВП Калифорнии в 2024 году составил $4,1 трлн, в то время как у Японии — $4,02 трлн. Таким образом, в первую пятерку по номинальному ВВП вошли США, Китай, Германия, Калифорния и Япония.