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НОВОСТИ

США не устанавливают крайний срок на переговорах по Украине — Трамп

17:00 25.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не устанавливают никакого крайнего срока на переговорах по урегулированию на Украине. Об этом заявил журналистам в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

«Нет крайнего срока. Я просто хочу добиться этого настолько быстро, насколько возможно», — сказал глава администрации США про переговоры по Украине.

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