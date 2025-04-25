США не устанавливают крайний срок на переговорах по Украине — Трамп
17:00 25.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не устанавливают никакого крайнего срока на переговорах по урегулированию на Украине. Об этом заявил журналистам в Белом доме американский президент Дональд Трамп.
«Нет крайнего срока. Я просто хочу добиться этого настолько быстро, насколько возможно», — сказал глава администрации США про переговоры по Украине.
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