Советская атомная бомба предотвратила много мировых конфликтов — Мишустин
13:20 28.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Советский атомный проект стал инструментом сдерживания и помог предотвратить много глобальных конфликтов. На это указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с лекцией в рамках просветительского марафона общества «Знание», приуроченного к 80-летию Победы.
«Работы с ураном в годы Великой Отечественной войны были существенно ускорены. В апреле 1943-го основана Лаборатория номер 2 — в будущем всемирно известный Курчатовский институт», — отметил он.
Мишустин напомнил, что уже через 3 года в ее стенах выдающийся физик Игорь Курчатов создал первый в Евразии атомный реактор Ф-1 на уран-графитовых блоках. «Впоследствии на Урале запустили промышленный вариант — по производству плутония для первой отечественной атомной бомбы. Конечно, главным ее предназначением было сдерживание, которое предотвратило множество конфликтов мирового масштаба», — отметил премьер.
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