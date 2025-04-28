Сегодня наблюдаются недопустимые попытки переосмыслить принципы устава ООН — Медведев

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Недопустимые попытки переосмыслить ключевые принципы устава ООН наблюдаются сегодня в мире, заявил председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем обращении участникам международного симпозиума «О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН».

«Сегодня мы наблюдаем недопустимые попытки переосмыслить ключевые принципы устава ООН, разрушить систему, которая заложила основы послевоенного мироустройства и стала уникальной площадкой для прямого и конструктивного международного сотрудничества», — заявил Медведев.