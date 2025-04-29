13 стран будут работать с РФ и КНР над созданием лунной станции — Роскосмос

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

13 стран, в том числе из БРИКС, присоединились к России и Китаю в работе по созданию Международной научной лунной станции. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

«Наша общая с Китаем инициатива по созданию Международной научной лунной станции активно развивается. К ней присоединились уже 13 стран (Белоруссия, Пакистан, Азербайджан, Венесуэла, ЮАР, Египет, Таиланд, Сербия, Никарагуа, Сенегал, Джибути, Эфиопия, Боливия), в том числе коллеги из БРИКС (Египет, Эфиопия, ЮАР)», — сказал Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС.