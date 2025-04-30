Трамп уверен, что Россия хочет добиться урегулирования на Украине

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что российское руководство хочет добиться мирного урегулирования на Украине.

В интервью телекомпании ABC американского лидера спросили, считает ли он, что российский президент Владимир Путин хочет мира на Украине. «Думаю, [хочет], да», — ответил глава государства.