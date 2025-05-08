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Иностранные компании уже ведут активные переговоры по возвращению их бизнеса в РФ - Дмитриев

12:30 08.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процесс возвращения иностранного бизнеса в Россию уже идет, компании ведут активные переговоры. Индикатором также выступает и регистрация иностранных товарных знаков, заявил журналистами глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Я думаю, что прогноз сохраняется и мы уже видим, что некоторые компании возвращаются, просто это идет не особо публично, но, безусловно, этот процесс уже идет», — сказал он.

Глава РФПИ также отметил, что «один из хороших индикаторов» данного процесса, это «все больше регистраций иностранных товарных знаков» в России. «Многие бизнесы в различных отраслях подтверждают свой интерес и ведут прямые переговоры», — подчеркнул он.

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