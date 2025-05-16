6 БПЛА уничтожены над Черным морем — губернатор Севастополя

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть БПЛА уничтожено над Черным морем на большом отдалении от берега. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это работа наших военных. По предварительной информации, уничтожено 6 БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега», — написал он в своем телеграм-канале.