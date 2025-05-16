Европа изучает вариант введения полного торгового эмбарго против РФ — Politico

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз рассматривает возможность введения крупных пошлин и даже полномасштабного торгового эмбарго против России. Об этом сообщило европейское издание Politico.

По его информации, тема новых жестких мер будет обсуждаться на заседании Европейского политического сообщества в Албании, в котором также примут участие Великобритания и Украина.