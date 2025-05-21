Из-за пошлин США компании Японии могут потерять десятки миллиардов долларов - СМИ

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшие компании Японии, в том числе Toyota, Sony и Mizuho, могут потерять до 4 трлн иен ($27,6 млрд) из-за американских пошлин. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные этих компаний.



По оценке издания, общая сумма потерь может вырасти в связи «с крайней неопределенностью» ситуации.



Одной из самых уязвимых оказалась сфера автомобилестроения — лидер японского экспорта, отмечается в публикации. В 2023 году Япония поставила в США 1,5 млн автомобилей на сумму более $40 млрд. «Влияние тарифной политики огромно», — констатирует глава Honda Тосихиро Мибе. По оценке компании, ее дополнительные расходы могут вырасти на 650 млрд иен ($4,5 млрд). Одновременно она сокращает инвестиционные планы до 2030 года на 3 трлн иен ($20 млрд), до 7 трлн иен ($48,7 млрд).





