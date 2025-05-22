Введение налогов для неработающих официально граждан не поддержали более 60% россиян

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины граждан России (63%) выступили против ввода фиксированного НДФЛ и взноса в фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) для неработающих официально граждан, получающих теневые доходы, а также для домохозяек («профессиональных бездельников»). Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.



Как отмечает издание, 63% респондентов заявили, что неработающие дети и домохозяйки не должны платить налоги, лишь 17% россиян поддержали эту инициативу, каждый пятый затруднился с ее оценкой. Кроме того, занесение домохозяек в категорию «профессиональные бездельники» вызвало много споров. «Они и так работают бесплатно, пытаясь развивать институт семьи в России», — приводятся в исследовании слова участников опроса.







