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Введение налогов для неработающих официально граждан не поддержали более 60% россиян

12:10 22.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины граждан России (63%) выступили против ввода фиксированного НДФЛ и взноса в фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) для неработающих официально граждан, получающих теневые доходы, а также для домохозяек («профессиональных бездельников»). Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

Как отмечает издание, 63% респондентов заявили, что неработающие дети и домохозяйки не должны платить налоги, лишь 17% россиян поддержали эту инициативу, каждый пятый затруднился с ее оценкой. Кроме того, занесение домохозяек в категорию «профессиональные бездельники» вызвало много споров. «Они и так работают бесплатно, пытаясь развивать институт семьи в России», — приводятся в исследовании слова участников опроса.



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