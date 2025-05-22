В Сбере уверены, что без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно
12:20 22.05.2025
Киберпреступность становится все более масштабной угрозой, и глобальная цифровизация, наряду с международными конфликтами, только усиливает этот тренд, отметил Станислав Кузнецов. В этом году количество кибератак почти удвоилось, и многие компании в мире к этому не готовы.
«Значительная часть руководителей ожидает серьезных операционных сбоев из-за киберрисков и преступной деятельности, – отметил Станислав Кузнецов. – Несмотря на меняющиеся методы атак, основной мотив киберпреступников остаётся прежним – финансовая выгода. Однако растет и роль других факторов: шпионажа и хактивизма – то есть привлечение внимания общественности за счет кибератак к различным проблемам».
Как крупнейший банк страны и ведущая технологическая компания, Сбер много инвестирует в кибербезопасность, разрабатывая передовые решения для защиты граждан и бизнеса. В странах СНГ чаще всего атакуют госструктуры, финансовые учреждения и транспортно-логистическую отрасль. По словам Станислава Кузнецова, это связано с ускоренной цифровизацией этих сфер, а также с желанием обогащения и политическими мотивами.
«Искусственный интеллект становится ключевым инструментом киберпреступников, – подчеркнул он. – В 2026 году 85% атак будут производиться с его использованием. Искусственный интеллект помогает создавать новые вирусы, фишинговые сайты и дипфейки, находить уязвимости. DDoS-атаки, вирусы-вымогатели, трояны – все эти угрозы усиливаются благодаря искусственному интеллекту. Чтобы оставаться на шаг впереди, необходимо применять искусственный интеллект и в инструментах безопасности. Сбер использует более 100 AI-моделей в своих антифрод-механизмах».
В ближайшее время искусственный интеллект преступники трансформируют в кибероружие и будут инвестировать в него. Новый уровень угроз в том числе связан с генеративным искусственным интеллектом, который позволяет создавать дипфейки и клонировать голоса, отметил Станислав Кузнецов. Эти технологии уже используются в мошенничестве, а в будущем могут стать инструментом политического саботажа. Для них не будет языковых барьеров и границ, что ещё больше расширит географию пострадавших. Телефонные мошенники из любой страны будут угрозой для всего мира.
«В Украине работают более 400 кол-центров, – сообщил Станислав Кузнецов. – Техническая поддержка исходит из Германии и Нидерландов, а сами они находятся в Киеве, Одессе, Днепре и других городах. Россия – цель номер один для этих кол-центров. Но и другие страны тоже атакуют: страдают Чехия, Венгрия, Австрия, Беларусь, Польша и другие. Для украинской молодёжи телефонное мошенничество сегодня – это достаточно уважаемая субкультура. Быть преступником для них не стыдно, а круто».
Станислав Кузнецов назвал кибермошенничество новой пандемией. В прошлом году глобальные потери по всему миру от него достигли триллиона долларов. Страны, которые не будут сотрудничать в сфере кибербезопасности, окажутся беззащитны, как и их государственные сервисы, предприниматели и граждане. При этом без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно, уверен Станислав Кузнецов.
«Победить – значит опережать киберпреступников, всегда быть на шаг впереди, – заявил он. – Нам нужно укреплять кибербезопасность на всех уровнях и сотрудничать в борьбе с этой глобальной угрозой. ООН – важная площадка для ускорения этой работы и координации взаимных усилий, а мы готовы делиться опытом с заинтересованными странами. Мы открыты к дискуссии и хотим внести свой вклад в создание международного безопасного киберпространства».
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