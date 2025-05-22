Россия получила от Украины список для обмена по формуле «1000 на 1000» - Песков

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва получила от Киева встречный список пленных для обмена по формуле «1 000 на 1 000», сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, действительно, сейчас получен», — ответил он на вопрос, поступил ли России встречный список.

Договоренность о таком обмене была достигнута делегациями РФ и Украины на переговорах в Стамбуле.