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Трамп осознал тупиковость прежнего курса США и пересмотрел отношения с РФ - эксперт

12:10 23.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп пересмотрел отношения с Россией, осознав, что внешнеполитическая стратегия Вашингтона оказалась в тупике из-за многочисленных попыток навязать демократию военными методами. Такое мнение выразил ТАСС декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, член научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ Андрей Сушенцов.

«Трамп обвиняет союзников по НАТО в том, что они втянули США в украинский кризис, не имеющий отношения к американским национальным интересам. По его мнению, стратегия либеральной демократизации ложна. Она базировалась на опыте послевоенной оккупации Германии, Японии, Южной Кореи, когда за счет американского капитала страны отказались от внешнеполитической субъектности, но добились экономического процветания. Этот опыт пытались механически применять к другим регионам, включая Ближний Восток. Но на прошлой неделе в Саудовской Аравии Трамп заявил, что эта идея не работает, США потеряли триллионы долларов и десятилетия на тупиковую стратегию начала 2000-х — вторжение в Ирак, Афганистан, Сирию», — сказал собеседник агентства.

«Американский лидер фактически признает существование многополярного мира. Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар стали центрами влияния не благодаря демократизации, а вопреки ей. Эта критика выбивает у европейцев почву из-под ног. Их стратегия построена на идее, что Россия якобы не может быть демократией и потому должна быть изолирована. А Трамп считает, что не все обязаны копировать западную демократию. Для Европы это удар. При их неспособности к самостоятельной внешней политике они это рассматривают как предательство со стороны США», — считает аналитик.



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