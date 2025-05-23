В 2026 году в Историческом музее представят Терракотовую армию

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выставка «Терракотовые воины — наследие Первого Императора», посвященная гробнице императора Цинь Шихуанди (III в. до н. э.), откроется в Государственном историческом музее (ГИМ) в рамках российско-китайского выставочного проекта в 2026 году. Об этом сообщил генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин в рамках международного фестиваля «Интермузей-2025».



«Это будет поистине масштабное культурное событие. В настоящее время мы ведем активные переговоры с нашими коллегами из Центра продвижения культурного наследия провинции Шэньси и Музея-мавзолея императора Цинь Шихуанди. Мы планируем привезти в Москву уникальные полноразмерные фигуры воинов, оружие, древние украшения и предметы быта эпохи Цинь (III век до н. э.), раскрывающие историю создания гробницы, ее значение для мировой культуры, а также огромную историческую, научную и художественную ценность», — отметил Левыкин.



Экспозиция представит важное археологическое открытие XX века — Терракотовую армию императора Цинь Шихуанди, внесенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году. В 1974 году в окрестностях города Сиань была обнаружена гробница императора Цинь Шихуанди — погребальный комплекс, включающий около 8 тыс. воинов, 130 колесниц и 670 лошадей. Каждая фигура обладает характерными чертами лица, прическами и деталями доспехов. В 2008 году часть этой коллекции уже была представлена на выставке в Историческом музее. По словам организаторов, в настоящее время ведутся переговоры о более масштабном выставочном проекте.





