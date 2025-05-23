Заявление Трампа обвалило акции Apple на 4%

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акции технологической компании Apple за десять минут обвалились на 4% после угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины, если корпорация не перенесет производство в Соединенные Штаты. Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

Согласно графику, котировки Apple опустились с $201 до менее чем $193 менее чем за 10 минут. Движение произошло в ходе электронных торгов в первой половине дня.

Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что проинформировал генерального директора Apple Тима Кука о необходимости переноса производства iPhone в США. Он подчеркнул, что устройства, продаваемые на американском рынке, должны «производиться и собираться в США», а не в Индии или других странах. В противном случае, Apple должна будет «уплатить Соединенным Штатам пошлину в размере не менее 25%».