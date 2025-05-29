Важные решения не могут принимать несколько стран, Совбезу ООН нужна реформа - Токаев
09:25 29.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Критические решения, затрагивающие миллиарды людей, не должны приниматься лишь несколькими странами. Поэтому Казахстан поддерживает расширение Совета Безопасности ООН, включая более широкое региональное представительство. Структурная реформа Совета Безопасности необходима, чтобы ООН оставалась актуальной и по-настоящему отражала реальный мир», — сказал глава государства.
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