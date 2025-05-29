Важные решения не могут принимать несколько стран, Совбезу ООН нужна реформа - Токаев

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал реформировать Совет Безопасности ООН и дать в нем представительство большему количеству стран, так как важные для всего мира решения не могут приниматься лишь несколькими государствами. Об этом он заявил, выступая на пленарной сессии международного форума «Астана».



«Критические решения, затрагивающие миллиарды людей, не должны приниматься лишь несколькими странами. Поэтому Казахстан поддерживает расширение Совета Безопасности ООН, включая более широкое региональное представительство. Структурная реформа Совета Безопасности необходима, чтобы ООН оставалась актуальной и по-настоящему отражала реальный мир», — сказал глава государства.







