Конкурс «Цифровой марафон» объединил 110 тысяч россиян из всех регионов страны
15:15 15.07.2025
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Фото пресс-службы Сбера
65% участников конкурса зарегистрировались как «Новички», 25% участвовали как «Исследователи», и 10% выбрали самую сложную категорию «Эксперт». 49% участников конкурса девушки и 51% мужчины. Самым популярным языком программирования, как и в прошлом году, стал Python — его выбрали 60% участников конкурса. В общей сложности участники программировали в течение 150 дней на всех этапах «Цифрового марафона».
В этом году в платформу «Цифрового марафона» впервые интегрировали нейросетевую модель GigaChat от Сбера. В финале конкурса участники ее использовали для разработки интеллектуальных агентов. Нейросеть GigaChat помогла участникам на пути к решающему соревнованию: проанализировала результаты на втором и третьих этапах конкурса и составила индивидуальный план подготовки для каждого финалиста.
Победителей конкурса поздравили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
«Поздравляю всех участников конкурса "Цифровой марафон"! Марафон бежали 110 тысяч участников — это потрясающее число людей. И 60 финалистов, которые сегодня в этом зале, — настоящие "марафонцы", преодолевшие сложную дистанцию, – отметил Герман Греф. – Мне кажется, что главный результат сегодняшнего марафона — это каждый из вас. Создавая самих себя, выстраивая различные черты характера, вы строите собственное будущее и будущее нашей страны. Вы будете очень востребованы на рынке. Хочу пожелать вам удачи на жизненном пути и веры в себя. Никогда не допускайте отчаяния, даже когда будете сталкиваться с поражениями, ведь они — тоже важный этап на пути к вашим жизненным целям. Поздравляю вас от всей души и желаю удачи!».
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил значимость цифровых компетенций для любой профессии в современном мире и подчеркнул высокую роль конкурса для их развития у специалистов:
«Конкурс важен в первую очередь для понимания того, какую роль цифровые навыки играют в современном мире. Сегодня нет профессии, вида деятельности, где бы не потребовались цифровые компетенции».
Финал конкурса проходил в московском кампусе «Школы 21». В нем участвовали «Исследователи» и «Эксперты», которые набрали максимальное количество баллов на предыдущих этапах. Финальное задание состояло из технической и функциональной частей и заключалось в разработке интеллектуального агента. Всего за 9 часов участники написали код, который прошёл автоматическую проверку.
«Я познакомился с цифровыми технологиями в 7-м классе — в школе предложили поработать с кодом. Сначала я просто учился его переписывать, потом стал писать сам. В итоге связал свою жизнь с ИТ — учусь по направлению "Прикладная информатика и математика", – рассказал Владислав Елисеев, победитель «Цифрового марафона» в категории «Эксперт». – В "Цифровом марафоне" я участвовал впервые, очень понравился игровой формат и то, что все этапы были максимально приближены к реальности. Сложности меня даже вдохновляли! Узнав о своей победе, я очень удивился, и конечно, обрадовался. Дальше — больше, ведь эта сфера перспективная, постоянно развивается и привносит что-то новое в жизни людей».
Победители в категориях «Исследователь» и «Эксперт» выиграли денежные призы. Лучшие «Новички» стали обладателями умных девайсов Сбера. Победители во всех категориях также получили сертификаты на обучение от «Нетологии».
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