Власти РФ знают о планах Европы в отношении Приднестровья — Песков
15:00 15.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти РФ по линии спецслужб знают, что Приднестровье фигурирует в различных планах и замыслах европейских стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все, что связано с Приднестровьем — это предмет особой озабоченности РФ, тем более что есть сигналы от наших специальных служб. Насколько мы знаем — эта территория фигурирует в различных планах и замыслах европейских стран — это то, что нас беспокоит», — заявил Песков в беседе с журналистами.
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