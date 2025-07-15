Власти РФ знают о планах Европы в отношении Приднестровья — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти РФ по линии спецслужб знают, что Приднестровье фигурирует в различных планах и замыслах европейских стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все, что связано с Приднестровьем — это предмет особой озабоченности РФ, тем более что есть сигналы от наших специальных служб. Насколько мы знаем — эта территория фигурирует в различных планах и замыслах европейских стран — это то, что нас беспокоит», — заявил Песков в беседе с журналистами.