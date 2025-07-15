Приобретенного гражданства будут лишать независимо от срока давности — Яровая

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о прекращении приобретенного гражданства РФ будет приниматься независимо от срока давности совершенного преступления и времени вынесения приговора. Об этом на пленарном заседании заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, ее слова приведены на официальном сайте палаты парламента.

«Заместитель председателя ГД подчеркнула, что в отношении каждого, „независимо от срока давности, независимо от времени вынесения приговора“, кто совершил насильственные преступления в отношении детей, кто причастен к экстремизму или терроризму, будет приниматься решение о прекращении гражданства», — указано в сообщении.