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Госдума приняла закон о защите религиозных символов

15:12 15.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий России.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с вице-спикером палаты парламента Анной Кузнецовой в мае 2025 года и принят в первом чтении в июне того же года. Изменения касаются федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». В проекте предлагается не допускать использование изображений культовых зданий, их узнаваемых частей, а также иных объектов, содержащих религиозные символы, без указанных символов в СМИ, при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, а также в государственных, муниципальных символах и знаках, эмблемах, в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Поправками ко второму чтению предлагается добавить, что затирать символы нельзя не только на изображениях культовых зданий, их узнаваемых частях, а также иных объектах, содержащих религиозные символы, но и на официальных геральдических знаках и их узнаваемых частях.

Кроме того, поправками предлагается разрешить допуск публикаций изображений без указанных символов в СМИ, при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг и в рекламе в случаях, если в указанный период соответствующие религиозные символы отсутствовали на оригинале, либо воспроизведение религиозных символов влечет за собой их осквернение. Как уточняла ранее председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова «сразу же снимается вопрос, который волновал многих людей, в том числе журналистов, о том, как изображать фотографии храмов во время и после Великой Отечественной войны, в тот период, когда на храме могло не быть креста».

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