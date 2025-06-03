0
0
123
НОВОСТИ

Автокредитование в РФ за пять месяцев упало на 48%, до 500 млрд руб. — исследование

13:20 03.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские банки по итогам пяти месяцев выдали около 500 млрд рублей в виде автокредитов. Это на 48% меньше результатов того же периода прошлого года. Такую предварительную оценку дал банк ВТБ.

«По предварительным оценкам ВТБ, по итогам пяти месяцев 2025 года российские банки выдали автокредитов на сумму около 500 млрд руб. — на 48% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В мае объем рынка автокредитования составил примерно 115 млрд руб. — на 2% больше, чем в апреле, но почти в два раза ниже уровня мая 2024 года», — отмечается в сообщении пресс-службы банка.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 03.06.2025
Встреча Путина, Трампа и Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна — Песков
0
11
14:00 03.06.2025
От переговоров в Стамбуле не нужно ждать прорывов — Песков
0
60
13:32 03.06.2025
ВСУ за сутки потеряли около 1 485 военных в зоне СВО
0
122
13:07 03.06.2025
В России создадут первую национальную методику оценки финансовых эффектов от искусственного интеллекта
0
142
13:05 03.06.2025
ВС России освободили Андреевку в Сумской области
0
142
13:00 03.06.2025
Мерц заявил, что ФРГ продолжит отказывать просителям убежища, несмотря на решение суда
0
192
12:32 03.06.2025
Авиасалон МАКС переносится на следующий год
0
197
12:20 03.06.2025
Британия готова взять на себя большую роль в ядерной стратегии НАТО — Bloomberg
0
212
12:05 03.06.2025
Переговоры в Стамбуле нужны для уничтожения власти неонацистов в Киеве — Медведев
0
216
12:00 03.06.2025
Силы ПВО уничтожили 4 украинских БПЛА над Белгородской областью
0
205

Возврат к списку