Автокредитование в РФ за пять месяцев упало на 48%, до 500 млрд руб. — исследование
13:20 03.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские банки по итогам пяти месяцев выдали около 500 млрд рублей в виде автокредитов. Это на 48% меньше результатов того же периода прошлого года. Такую предварительную оценку дал банк ВТБ.
«По предварительным оценкам ВТБ, по итогам пяти месяцев 2025 года российские банки выдали автокредитов на сумму около 500 млрд руб. — на 48% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В мае объем рынка автокредитования составил примерно 115 млрд руб. — на 2% больше, чем в апреле, но почти в два раза ниже уровня мая 2024 года», — отмечается в сообщении пресс-службы банка.
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