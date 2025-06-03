НАТО просит страны Европы нарастить наземные силы ПВО в пять раз — Bloomberg
17:12 03.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО просит европейские страны — участницы альянса в пять раз увеличить наземные силы противовоздушной обороны в ответ на якобы существующую угрозу со стороны России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их словам, этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров обороны стран Североатлантического договора в Брюсселе 5 июня. Источники отметили, что пятикратное увеличение возможностей ПВО будет общей целью для европейских членов НАТО, однако конечные показатели для каждого отдельного государства будут различаться. Сроки, отведенные на реализацию этих мер, пока не уточняются.
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