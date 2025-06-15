За последние сутки над регионами России средствами ПВО сбито 128 украинских дронов – МО РФ

12:35 Источник: Интерфакс

Министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО за сутки сбили 128 украинских беспилотников.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспи‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌​​​‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌​‌​‍‌‌‌‌​‌​‌​​​‍‌‌‌‌​‌​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​лотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления ударными беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 143 районах", - сообщили военные.