За последние сутки над регионами России средствами ПВО сбито 128 украинских дронов – МО РФ
12:35 15.06.2025 Источник: Интерфакс
Министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО за сутки сбили 128 украинских беспилотников.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления ударными беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 143 районах", - сообщили военные.
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