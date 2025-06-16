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НОВОСТИ

Более 70 женщин и детей погибли в Тегеране в результате трех ударов Израиля — МИД Ирана

10:20 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жертвами трех недавних ударов Армии обороны Израиля по Тегерану стали 73 женщины и ребенка. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Израильская пропаганда (делает вид, что не наносит — прим. ТАСС) никакого ущерба жилым домам. В реальности всего в результате трех недавних ударов по Тегерану погибли 73 женщины и ребенка», — написал Багаи на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что тела 10 из 20 детей, погибших при обрушении жилого дома в городе Шахид Чамран, находятся под обломками.

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