Более 70 женщин и детей погибли в Тегеране в результате трех ударов Израиля — МИД Ирана

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жертвами трех недавних ударов Армии обороны Израиля по Тегерану стали 73 женщины и ребенка. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Израильская пропаганда (делает вид, что не наносит — прим. ТАСС) никакого ущерба жилым домам. В реальности всего в результате трех недавних ударов по Тегерану погибли 73 женщины и ребенка», — написал Багаи на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что тела 10 из 20 детей, погибших при обрушении жилого дома в городе Шахид Чамран, находятся под обломками.