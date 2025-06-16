Центральная Азия — естественный союзник РФ, подчеркнул Песков
13:32 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Центральной Азии — исторические и естественные союзники России. Москва активно взаимодействует с ними на различных площадках. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об усилении взаимодействия республик региона с Китаем.
«Страны Центральной Азии, естественно, являются нашими естественными, историческими и в современном понимании союзниками и партнерами, — заметил представитель Кремля. — Со многими из них нас связывают партнерские отношения по программам интеграционного взаимодействия. Объединяет наше членство и в СНГ, и в других организациях».
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