Освобождены Новониколаевка в Сумской области, Долгенькое в Харьковской области
13:00 18.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВС РФ освободили населенные пункты Новониколаевка в Сумской области и Долгенькое в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск „Север“ продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области. <…> В результате решительных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Долгенькое Харьковской области», — сказали там.
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