Освобождены Новониколаевка в Сумской области, Долгенькое в Харьковской области

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ освободили населенные пункты Новониколаевка в Сумской области и Долгенькое в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Север“ продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области. <…> В результате решительных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Долгенькое Харьковской области», — сказали там.