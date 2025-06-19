Если Украина не договорится сейчас с РФ в Стамбуле, ситуация для них станет хуже — Путин

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине необходимо поспешить достичь договоренностей с Россией в Стамбуле, пока ситуация для Киева не стала еще хуже. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

«Мы же предлагали условия договоренностей в Стамбуле в 2022 году — они были гораздо более мягкими, чем сейчас. Сейчас ситуация поменялась, сейчас они такие, какие есть. Не будут договариваться — ситуация может быть еще изменится в худшую для них сторону. Не надо тянуть, надо садиться и договариваться», — сказал он.