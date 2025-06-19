Силуанов назвал «похолоданием» состояние в экономике РФ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов России Антон Силуанов на площадке ПМЭФ назвал «похолоданием» состояние в экономике РФ, но подчеркнул, что «после холода всегда приходит лето».

«У нас сейчас похолодание. После холода всегда приходит лето», — сказал министр.