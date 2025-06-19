Силуанов назвал «похолоданием» состояние в экономике РФ
10:20 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр финансов России Антон Силуанов на площадке ПМЭФ назвал «похолоданием» состояние в экономике РФ, но подчеркнул, что «после холода всегда приходит лето».
«У нас сейчас похолодание. После холода всегда приходит лето», — сказал министр.
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