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НОВОСТИ

Силуанов назвал «похолоданием» состояние в экономике РФ

10:20 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов России Антон Силуанов на площадке ПМЭФ назвал «похолоданием» состояние в экономике РФ, но подчеркнул, что «после холода всегда приходит лето».

«У нас сейчас похолодание. После холода всегда приходит лето», — сказал министр.

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