Беспилотные такси выйдут на городские дороги РФ после 2030 года — Минтранс

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотные такси выйдут на городские дороги после 2030 года. Минтранс РФ не будет торопиться в запуске таких автомобилей, отработает технологию для обеспечения максимальной безопасности, сообщил ТАСС замминистра транспорта Андрей Никитин в кулуарах ПМЭФ.

«Роверы (беспилотные роботы-доставщики — прим. ТАСС) уже появились в городах. Если мы говорим о такси, я думаю, что это за горизонтом 2030 года. И торопиться мы здесь не будем, а будем отрабатывать все технологические схемы, чтобы это было максимально безопасно», — сказал он.