Беспилотные такси выйдут на городские дороги РФ после 2030 года — Минтранс
10:32 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспилотные такси выйдут на городские дороги после 2030 года. Минтранс РФ не будет торопиться в запуске таких автомобилей, отработает технологию для обеспечения максимальной безопасности, сообщил ТАСС замминистра транспорта Андрей Никитин в кулуарах ПМЭФ.
«Роверы (беспилотные роботы-доставщики — прим. ТАСС) уже появились в городах. Если мы говорим о такси, я думаю, что это за горизонтом 2030 года. И торопиться мы здесь не будем, а будем отрабатывать все технологические схемы, чтобы это было максимально безопасно», — сказал он.
НОВОСТИ
- 11:00 19.06.2025
- Трамп сомневается в успехе атаки США на Иран — Axios
- 11:00 19.06.2025
- Строители из КНДР могут участвовать в восстановлении приграничья РФ — Хуснуллин
- 10:20 19.06.2025
- Силуанов назвал «похолоданием» состояние в экономике РФ
- 10:15 19.06.2025
- В Сбере посоветовали копить деньги на вкладах
- 10:05 19.06.2025
- США готовятся нанести удар по Ирану в ближайшие дни — Bloomberg
- 10:00 19.06.2025
- Иран атаковал штаб киберкомандования армии Израиля — IRNA
- 09:58 19.06.2025
- Сбербанк ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки
- 09:52 19.06.2025
- Ставки по кредитам будут постепенно снижаться, уверены в Сбере
- 09:47 19.06.2025
- Сбер видит сложности компаний в обслуживании кредитов по высоким ставкам
- 09:45 19.06.2025
- Сбер в 2026 году будет выдавать все кредиты юрлицам с помощью искусственного интеллекта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать