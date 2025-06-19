Сбер видит сложности компаний в обслуживании кредитов по высоким ставкам

09:47

Сбербанк замечает, что компаниям тяжело обслуживать кредиты по высоким ставкам. Об этом рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.

«Мы видим, как тяжело нашим клиентам обслуживать кредит по таким ставкам», – сказал он. По его словам, те компании, которые смогли перенести затраты, дополнительные процентные расходы на потребителей, «выжили», а те, кто не перенес – живут за счет капитала собственников либо накопленной прибыли предыдущих лет, но когда это закончится, они не смогут перенести затраты, и если им рентабельность не позволяет, то им придется уходить с рынка.

«В экономике чудес не бывает, это тот тренд, который мы сейчас начинаем наблюдать. Тренд неприятный, но при этом мы надеемся, что регулятор видит существенное снижение инфляции и начнет уверенным темпом снижение ключевой ставки», – заключил первый зампред Сбербанка.