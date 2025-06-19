Вмешательство США повлечет страшный виток конфликта вокруг Ирана — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вмешательство США в ирано-израильский конфликт приведет к разрастанию его географии, а также к новому страшному витку эскалации. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это разрастание географии конфликта. Мы слышим заявления, которые идут из Тегерана. То есть это будет еще один страшный виток эскалации», — отметил представитель Кремля.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США готовятся к возможному нанесению удара по Ирану в ближайшие дни, однако есть вероятность, что планы изменятся.