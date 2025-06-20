Поставки нефти из РФ в КНР в январе — мае сократились на 12,7%, до 40,8 млн тонн

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сократила поставки нефти в Китай в январе — мае на 12,7% в годовом исчислении, до 40,763 млн тонн. Это следует из данных, опубликованных Главным таможенным управлением КНР.

Россия по-прежнему занимает первое место среди поставщиков нефти в Китай. Второе и третье место среди крупнейших экспортеров этого сырья в КНР занимают соответственно Саудовская Аравия и Ирак.