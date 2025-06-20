Ефремов будет работать в «Мастерской „12“ Никиты Михалкова» — режиссер
13:32 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов будет работать в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Об этом режиссер сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), отвечая на вопрос ТАСС.
«Да, он восстанавливается, и у нас есть договоренность — я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра, потому что он после всех перипетий все равно остался прекрасным актером», — сказал Михалков.
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