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В результате шести ударов ВС РФ поражены обеспечивающие ВСУ объекты ТЭК Украины

14:12 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов, поражены предприятия ВПК Украины и объекты топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 14 по 20 июня текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, радиолокационные станции противовоздушной обороны, арсеналы, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций и иностранных наемников», — сказали там.

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