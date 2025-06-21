Объемы поставок БПЛА в Вооруженные силы РФ выросли в десятки раз — Евтухов

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объемы поставок беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил России выросли в 2024 году по отношению к 2022 году, потребность ВС РФ для выполнения задач СВО полностью обеспечена. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ заявил начальник Управления президента по госполитике в ОПК Виктор Евтухов.

«По объективным причинам информация по данному вопросу носит закрытый характер. Могу сказать только, что закупка беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия носит системный характер и полностью обеспечивает потребность наших вооруженных сил для выполнения задач, поставленных в рамках специальной военной операции. При этом могу констатировать, что объемы поставок за 2024 год по отношению к 2022 году по беспилотным летательным аппаратам увеличились в десятки раз, а средств разведки, связи и радиоэлектронной борьбы — в разы», — ответил собеседник агентства на вопрос о закупке БПЛА по линии гособоронзаказа.