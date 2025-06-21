0
0
90
НОВОСТИ

Объемы поставок БПЛА в Вооруженные силы РФ выросли в десятки раз — Евтухов

10:00 21.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объемы поставок беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил России выросли в 2024 году по отношению к 2022 году, потребность ВС РФ для выполнения задач СВО полностью обеспечена. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ заявил начальник Управления президента по госполитике в ОПК Виктор Евтухов.

«По объективным причинам информация по данному вопросу носит закрытый характер. Могу сказать только, что закупка беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия носит системный характер и полностью обеспечивает потребность наших вооруженных сил для выполнения задач, поставленных в рамках специальной военной операции. При этом могу констатировать, что объемы поставок за 2024 год по отношению к 2022 году по беспилотным летательным аппаратам увеличились в десятки раз, а средств разведки, связи и радиоэлектронной борьбы — в разы», — ответил собеседник агентства на вопрос о закупке БПЛА по линии гособоронзаказа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:30 21.06.2025
Работу Энергетической панели на ПМЭФ-2025 открыл глава «Роснефти» Игорь Сечин
0
22
10:30 21.06.2025
Протесты в Сербии нанесли вред образованию, тысячи студентов покинули страну — Вучич
0
20
09:30 21.06.2025
Удар по Ирану неизбежно втянет США в региональную войну — бывший шеф Пентагона
0
151
09:00 21.06.2025
У МАГАТЭ нет данных о создании Ираном ядерного оружия — Путин
0
182
08:50 21.06.2025
Глава МИД Ирана заявил, что планирует 23 июня встретиться в Москве с Путиным
0
222
08:40 21.06.2025
Трамп поставил под сомнение то, что Европа может помочь в ситуации вокруг Ирана
0
245
08:30 21.06.2025
За ночь над регионами РФ сбиты пять украинских БПЛА
0
225
21:24 20.06.2025
Трансляцию Энергетической панели ПМЭФ покажут на информканале "Росконгресса"
0
661
19:34 20.06.2025
«Роснефть» и Минтранс планируют вместе развивать транспортную инфраструктуру РФ
0
686
18:50 20.06.2025
Приемлемые решения для Ирана и Израиля можно найти - Путин
0
866

Возврат к списку