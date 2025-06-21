Объемы поставок БПЛА в Вооруженные силы РФ выросли в десятки раз — Евтухов
10:00 21.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объемы поставок беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил России выросли в 2024 году по отношению к 2022 году, потребность ВС РФ для выполнения задач СВО полностью обеспечена. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ заявил начальник Управления президента по госполитике в ОПК Виктор Евтухов.
«По объективным причинам информация по данному вопросу носит закрытый характер. Могу сказать только, что закупка беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия носит системный характер и полностью обеспечивает потребность наших вооруженных сил для выполнения задач, поставленных в рамках специальной военной операции. При этом могу констатировать, что объемы поставок за 2024 год по отношению к 2022 году по беспилотным летательным аппаратам увеличились в десятки раз, а средств разведки, связи и радиоэлектронной борьбы — в разы», — ответил собеседник агентства на вопрос о закупке БПЛА по линии гособоронзаказа.
НОВОСТИ
- 10:30 21.06.2025
- Работу Энергетической панели на ПМЭФ-2025 открыл глава «Роснефти» Игорь Сечин
- 10:30 21.06.2025
- Протесты в Сербии нанесли вред образованию, тысячи студентов покинули страну — Вучич
- 09:30 21.06.2025
- Удар по Ирану неизбежно втянет США в региональную войну — бывший шеф Пентагона
- 09:00 21.06.2025
- У МАГАТЭ нет данных о создании Ираном ядерного оружия — Путин
- 08:50 21.06.2025
- Глава МИД Ирана заявил, что планирует 23 июня встретиться в Москве с Путиным
- 08:40 21.06.2025
- Трамп поставил под сомнение то, что Европа может помочь в ситуации вокруг Ирана
- 08:30 21.06.2025
- За ночь над регионами РФ сбиты пять украинских БПЛА
- 21:24 20.06.2025
- Трансляцию Энергетической панели ПМЭФ покажут на информканале "Росконгресса"
- 19:34 20.06.2025
- «Роснефть» и Минтранс планируют вместе развивать транспортную инфраструктуру РФ
- 18:50 20.06.2025
- Приемлемые решения для Ирана и Израиля можно найти - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать