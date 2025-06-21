11:48

Американский военно-промышленной комплекс становится бенефициаром роста расходов европейских стран на оборону, уверен главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин. Об этом он заявил на энергетической панели XXVIII Петербургского международного экономического форума, выступая с докладом «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики».

США неслучайно предлагают своим европейским союзникам гарантировать рост оборонных расходов, ведь на Соединенные Штаты приходится почти половина мировой торговли оружием. «США не афишируют, что милитаризация «партнеров» по НАТО для них - перекладывание собственных оборонных расходов на союзников, повышение налогооблагаемой базы и сокращение торгового дефицита», - заявил Сечин.

По словам главы «Роснефти», в 2025 году страны НАТО приступили к разработке соглашения о существенном увеличении военных расходов до 5% ВВП к 2032 году. В результате проведения такой политики США успешно добивается своих целей, усугубляя и без того непростую фискальную ситуацию в странах Европы.

Наращивание западного военно-промышленного комплекса приводит к перетоку колоссальных ресурсов из производственных отраслей. «Например, для производства одного истребителя F-35 необходимо 417 килограммов редкоземельных металлов, - говорит Сечин. - Неудивительно, что в последние годы развернулась настоящая охота за этими ресурсами. Только Украина за четыре года подписала три соглашения в этой связи: с Евросоюзом, Великобритании и США».

По словам Сечина, все эти действия, как в Европе, так и в США, вряд ли станут панацеей от всех бед, поскольку на них всегда найдется ассиметричный ответ.