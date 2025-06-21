Технологии искусственного интеллекта Сбера помогут в разработке «Туристической карты Санкт-Петербурга»

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Разработка «Туристической карты Санкт-Петербурга», основанной на технологиях генеративного искусственного интеллекта GigaChat от Сбера, позволит гостям северной столицы лучше познакомиться с городом и удобнее ориентироваться в регионе.

Соглашение о сотрудничестве и этапах реализации проекта подписали в рамках XXVIII Петербургского Международного экономического форума первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Алексей Зырянов и председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

Единой электронной картой туриста смогут пользоваться все гости Санкт-Петербурга. По ней будут доступны различные льготы и услуги, что сделает пребывание в городе комфортным и позволит лучше познакомиться с регионом. Рекомендации нейросети GigaChat обеспечат туристов не только рекомендациями интересных мест для посещения, но и удобной навигацией по маршрутам на картах. По мере развития проекта туристы получат дополнительные преимущества: скидки на транспорте, в экскурсионных бюро, в учреждениях культуры, отелях, ресторанах, возможность выстраивать индивидуальные маршруты в зависимости от цели поездки и индивидуальных предпочтений.

«Вместе с правительством Санкт-Петербурга мы запускаем масштабный проект. Его цель – предоставить туристам, посещающим Санкт-Петербург, возможность лучше узнать город, увидеть все самое интересное. Туристы смогут легко находить интересующие достопримечательности и экономить свое время, доверяя выбор маршрута умному помощнику GigaChat, – отметил Кирилл Царев. – В будущем гостям будет доступно еще больше возможностей с Туристической картой, чтобы не только проводить время с пользой, но и экономить в поездке. Уверен, что наш новый продукт будет пользоваться спросом среди гостей Санкт-Петербурга».

«Санкт-Петербург остается одним из самых популярных туристических направлений: за первые пять месяцев город посетили 5,6 млн человек. Для нас важно обеспечить максимально комфортное пребывание гостей. «Туристическая карта Санкт-Петербурга» сделает путешествие удобнее и доступнее, а персонализированные рекомендации помогут туристам легко ориентироваться и находить интересные места, соответствующие их предпочтениям, – отметил Евгений Панкевич. – Уверен, что этот проект сделает Санкт-Петербург еще привлекательнее для путешественников и увеличит количество повторных визитов».