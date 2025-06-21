Без ресурсов России, Венесуэлы и Ирана невозможен переход к новому облику мировой энергетики, считает Игорь Сечин
15:42 21.06.2025
|Фото с сайта www.rosneft.ru
Выступая с докладом на энергетической панели ПМЭФ, Сечин заявил, что реальный вклад России в мировую экономику пропорционален ее доле в мировом ресурсном балансе. «Доля нашей страны в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%, - напомнил глава «Роснефти». - Однако российская ресурсная база – это не только углеводороды, но также и металлы. Доля России в добыче золота около 10%, а в производстве таких металлов, как высокосортный никель и палладий доходит до 20% и 40% соответственно». По данным Сечина, в РФ также находится около 10% мировых запасов редкоземельных металлов, без которых развитие современных технологий просто невозможно.
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