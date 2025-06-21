Без ресурсов России, Венесуэлы и Ирана невозможен переход к новому облику мировой энергетики, считает Игорь Сечин

15:42

Фото с сайта www.rosneft.ru

От поставок сырья из России, Венесуэлы и Ирана зависит мировая энергобезопасность, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. «Россия, Венесуэла и Иран являются ключевыми игроками на энергетическом рынке, - отметил руководитель крупнейшей нефтяной компании РФ на Петербургском международном экономическом форуме. - На них приходится треть мировых запасов жидких углеводородов и 15% мировой добычи. Без их ресурсной базы невозможен переход к новому облику мировой энергетики».

Выступая с докладом на энергетической панели ПМЭФ, Сечин заявил, что реальный вклад России в мировую экономику пропорционален ее доле в мировом ресурсном балансе. «Доля нашей страны в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%, - напомнил глава «Роснефти». - Однако российская ресурсная база – это не только углеводороды, но также и металлы. Доля России в добыче золота около 10%, а в производстве таких металлов, как высокосортный никель и палладий доходит до 20% и 40% соответственно». По данным Сечина, в РФ также находится около 10% мировых запасов редкоземельных металлов, без которых развитие современных технологий просто невозможно.