0
0
160
НОВОСТИ

Без ресурсов России, Венесуэлы и Ирана невозможен переход к новому облику мировой энергетики, считает Игорь Сечин

15:42 21.06.2025

Сечин, пмэф, форум, доклад, Роснефть
Фото с сайта www.rosneft.ru
От поставок сырья из России, Венесуэлы и Ирана зависит мировая энергобезопасность, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. «Россия, Венесуэла и Иран являются ключевыми игроками на энергетическом рынке, - отметил руководитель крупнейшей нефтяной компании РФ на Петербургском международном экономическом форуме. - На них приходится треть мировых запасов жидких углеводородов и 15% мировой добычи. Без их ресурсной базы невозможен переход к новому облику мировой энергетики».

Выступая с докладом на энергетической панели ПМЭФ, Сечин заявил, что реальный вклад России в мировую экономику пропорционален ее доле в мировом ресурсном балансе. «Доля нашей страны в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%, - напомнил глава «Роснефти». - Однако российская ресурсная база – это не только углеводороды, но также и металлы. Доля России в добыче золота около 10%, а в производстве таких металлов, как высокосортный никель и палладий доходит до 20% и 40% соответственно». По данным Сечина, в РФ также находится около 10% мировых запасов редкоземельных металлов, без которых развитие современных технологий просто невозможно.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:14 21.06.2025
Игорь Сечин о давлении со стороны Запада: «Победа будет за нами!»
0
88
16:01 21.06.2025
Сечин ждет от банковской системы увеличения вклада в экономику страны за счет повышения дивидендных выплат
0
121
16:00 21.06.2025
Новый выброс нефтепродуктов произошел в реке Енисей, где ранее была авария — глава района
0
106
15:58 21.06.2025
Сбер разработал AI-помощника по кибербезопасности для бизнеса и граждан
0
108
15:38 21.06.2025
Глава «Роснефти» объяснил стремление ЕС снизить ценовой потолок на российскую нефть
0
156
15:20 21.06.2025
Цели энергетической политики новой администрации США пока не достигнуты, заявил глава «Роснефти» на ПМЭФ-2025
0
163
15:07 21.06.2025
США в отличие от Евросоюза, возвращаются к прагматичной энергетической политике - Сечин
0
183
15:00 21.06.2025
ВС РФ освободили Запорожье в ДНР
0
211
14:20 21.06.2025
Игорь Сечин: «Роснефть» будет внедрять технологии GTL в проекте на Таймыре
0
258
14:06 21.06.2025
Сечин указал на научную необоснованность климатического алармизма
0
255

Возврат к списку