Сечин обозначил ценовой ориентир «Роснефти»: 45 долларов за баррель в 2025 году и 42-43 доллара за баррель в 2026 году

16:48

Фото с сайта www.rosneft.ru

Участники энергетической панели, организованной компанией «Роснефть» на Петербургском международном экономическом форуме, попытались спрогнозировать цену на нефть в ближайшие годы.

По словам председателя Наблюдательного совета некоммерческой инициативы правительства Японии по разработке низкоуглеродных технологий Нобуо Танаки, в прошлом году участники энергопанели обозначили прогноз в 60 долл. за баррель. «В этом году я боюсь, что цена может превысить 100 долларов в связи с кризисом, который происходит сейчас на Ближнем Востоке», - отметил эксперт, в 2007-2011 годах возглавлявший Международное энергетическое агентство.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал цену, которую компания заложила в бизнес-план на 2025 и 2026 годы: «Мы не знаем, какие факторы геополитического характера будут воздействовать на рынок. Но какие бы они ни были, наша компания «Роснефть» в свой бизнес-план на этот год ставит 45 долларов, на следующий – 42-43. Мы не хотим зависеть от этой волатильности».

По словам Сечина, сложно угадать, что будет в реальности. «Никто не знает. Я напомню Макиавелли: «Сила власти - в ее тайне», - отметил глава «Роснефти».