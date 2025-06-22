Глава МИД Ирана считает «стол переговоров» по ядерному вопросу с Западом «разрушенным»
13:00 22.06.2025 Источник: Интерфакс
Удары Израиля и США по Ирану лишили Тегеран возможности вести переговоры с Западом по ядерной проблеме, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"На прошлой неделе мы вели переговоры с США, и в тот момент Израиль решил подорвать дипломатический процесс", - написал он в соцсети X, имея в виду начавшиеся несколько дней назад израильские удары с воздуха по Ирану.
Аракчи отметил, что уже на этой неделе Иран вел переговоры по атому с "Евротройкой" (Франция, Великобритания, ФРГ), "однако США решили подорвать эту дипломатическую инициативу".
Министр подчеркнул, что в этой ситуации представители западных стран призывают его страну вернуться к переговорам. "Лондон, глава дипломатии ЕС считают, что именно Иран должен "вернуться" за стол переговоров. Но как мы можем вернуться туда, откуда и не уходили, тем более что этот стол теперь разрушен?"- задался вопросом он.
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