База США на северо-востоке Сирии подверглась атаке — Mehr

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная база США в Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась нападению. Об этом сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на источники.

Агентство не уточнило, кто обстрелял американскую базу.