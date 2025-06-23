База США на северо-востоке Сирии подверглась атаке — Mehr
14:32 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военная база США в Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась нападению. Об этом сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на источники.
Агентство не уточнило, кто обстрелял американскую базу.
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