Медведя, напавшего на людей, отстрелили в Южно-Сахалинске

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты отстрелили медведя, напавшего на людей в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в Агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

«Сегодня утром оперативная группа агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области изъяла медведя, совершившего вчера нападение на человека в районе „Трех оленей“ у Корсаковской трассы. Хищника обнаружили на том же месте, где и случилась трагедия», — говорится в сообщении.

Сейчас охотоведы проводят экспертизу. Будет установлен пол, возраст особи. Вскрытие покажет, есть ли в желудке животного останки человека.

Инцидент произошел накануне у скульптуры «Три оленя», которая находится примерно в 14 км от центра Южно-Сахалинска, сразу за городом. Рядом лес, там часто останавливаются компании на автомобилях, к этому месту приезжают молодожены. Нападение на людей произошло в 50-70 метрах от трассы и в нескольких десятках метров от контрольно-пропускного пункта поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова. Один человек смог отбиться и убежал, второму зверь нанес серьезные травмы. Еще двоим людям удалось спастись, они выбежали навстречу спасателям. Специалисты МЧС отпугнули хищника, помогли эвакуировать пострадавшего и передали его медикам. Получивший ранения мужчина скончался от кровопотери. Позднее охотоведы пошли в лес на поиск медведя и обнаружили еще одного ранее погибшего человека, тело было прикопано.