Конгрессмен-демократ выдвинул резолюцию об импичменте Трампу «за тяжкие преступления»
20:00 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Член Палаты представителей Конгресса США Эл Грин (демократ, от штата Техас) выдвинул резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу из-за ударов по Ирану.
«Принято решение о том, что Дональду Трампу, президенту США, выдвигается импичмент за тяжкие преступления и мелкие правонарушения», — говорится в тексте резолюции, опубликованной на сайте конгрессмена.
Грин подчеркнул, что «лидеры Конгресса не были должным образом проинформированы о запланированных ударах несмотря на то, что главы других стран были заранее уведомлены о планируемых действиях США». Конгрессмен ссылается на нарушение статьи 1, раздела 8, пункта 11 Конституции США.
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