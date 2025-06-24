Конгрессмен-демократ выдвинул резолюцию об импичменте Трампу «за тяжкие преступления»

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член Палаты представителей Конгресса США Эл Грин (демократ, от штата Техас) выдвинул резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу из-за ударов по Ирану.

«Принято решение о том, что Дональду Трампу, президенту США, выдвигается импичмент за тяжкие преступления и мелкие правонарушения», — говорится в тексте резолюции, опубликованной на сайте конгрессмена.

Грин подчеркнул, что «лидеры Конгресса не были должным образом проинформированы о запланированных ударах несмотря на то, что главы других стран были заранее уведомлены о планируемых действиях США». Конгрессмен ссылается на нарушение статьи 1, раздела 8, пункта 11 Конституции США.