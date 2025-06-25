10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие ВС РФ за минувшие сутки продавили оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на участке фронта Радьковка — Голубовка Харьковской области и продвинулись к Купянску. От него армию РФ отделяет менее 1 км, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, за минувшие сутки армия РФ улучшила тактическое положение в районах Малой Шапковки, Кондрашовки, Радьковки, Голубовки и Петропавловки Харьковской области.

«На участке Радьковка — Голубовка наши войска продавили оборону украинских боевиков и продвинулись по направлению Купянска. На данный момент расстояние до пригорода Купянска составляет менее 1 км», — сказал он.