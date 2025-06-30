ВСУ пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow — оперативные службы
22:40 30.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины предприняли попытки атаковать Донецк британско-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.
«ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) пытались атаковать город Донецк ракетами Storm Shadow. Информация о повреждениях уточняется», — сказали в оперативных службах ДНР.
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