В 2025 году было 13 случаев прерывания ЕГЭ из-за воздушной тревоги — Музаев

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушная тревога во время проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) зафиксирована 13 раз в 4 субъектах РФ в текущем году. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.

«Во время проведения в 2025 году единого государственного экзамена, к сожалению, были 13 случаев в 4 субъектах Российской Федерации, когда проведение экзаменов прерывалось из-за воздушной тревоги. Из 5 766 участников, которые это коснулось, 10 человек воспользовались правом пересдачи в резервный день, остальные завершили выполнение экзамена в тот же день», — сказал он.