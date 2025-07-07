Один человек погиб, четверо госпитализированы после взрыва гранаты в баре в Рязани
19:20 07.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек погиб, четверо пострадали в результате взрыва боевой гранаты в здании бара в Рязани на улице Соборной. По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боевой гранатой, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Сегодня около 18 часов на ул. Соборной (предварительно, в здании лаундж-бара) произошел взрыв. Пострадали 5 человек: один погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возгорания нет. По предварительным данным, взрыв произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что на месте происшествия работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
НОВОСТИ
- 20:00 07.07.2025
- Атакованный в Красном море сухогруз Magic Seas затонул — представитель хуситов
- 18:40 07.07.2025
- Нидерланды направят осенью в Польшу F-35 для защиты польского неба — премьер
- 18:00 07.07.2025
- Дефицит бюджета РФ за январь — июнь предварительно составил 3,69 трлн руб. — Минфин
- 17:32 07.07.2025
- В России кратно увеличили штраф за отказ остановить машину по требованию полиции
- 17:12 07.07.2025
- Лицам без гражданства разрешили служить в ВС РФ по контракту
- 17:00 07.07.2025
- Генпрокурор РФ поручил проверить рост цен на такси при сбоях в связи
- 16:34 07.07.2025
- Экс-министр транспорта Старовойт покончил с собой — СК
- 16:12 07.07.2025
- Президент Ирана заявил о попытке Израиля совершить на него покушение
- 16:00 07.07.2025
- Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Ершове Саратовской области
- 15:32 07.07.2025
- Объем торговли РФ со странами ШОС с 2022 по 2024 г. вырос в 1,5 раза
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать