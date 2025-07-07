Один человек погиб, четверо госпитализированы после взрыва гранаты в баре в Рязани

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб, четверо пострадали в результате взрыва боевой гранаты в здании бара в Рязани на улице Соборной. По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боевой гранатой, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сегодня около 18 часов на ул. Соборной (предварительно, в здании лаундж-бара) произошел взрыв. Пострадали 5 человек: один погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возгорания нет. По предварительным данным, взрыв произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на месте происшествия работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.