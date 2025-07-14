0
0
153
НОВОСТИ

Россия готова к третьему раунду переговоров, а Киев явно не спешит — Песков

14:32 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия выражает готовность к проведению третьего раунда переговоров и ждет назначения сроков, но Украина явно не спешит. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что Киев не спешит. Мы по-прежнему ожидаем предложений по срокам. Российская сторона готова к продолжению и к проведению третьего раунда. Вот что можно сказать по тому, как развивается эта ситуация», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 14.07.2025
ИИ станет умнее всех людей через пять лет — Маск
0
51
15:12 14.07.2025
ВС РФ ударили БПЛА «Герань-2» по радиолокационной станции в Черниговской области
0
90
15:00 14.07.2025
Венгрия не будет финансировать поставки вооружений США на Украину — Сийярто
0
114
14:12 14.07.2025
НАТО превращает Молдавию в новый военный таран против России — СВР РФ
0
219
14:00 14.07.2025
РФ исходит из того, что поставки вооружений США Украине продолжаются — Песков
0
215
13:32 14.07.2025
ВСУ за сутки потеряли около 1 105 военнослужащих
0
216
13:20 14.07.2025
РФ намерена твердо отстаивать свои интересы в балтийском регионе — Песков
0
235
13:05 14.07.2025
ВС РФ освободили Маяк в ДНР
0
271
13:00 14.07.2025
В Швеции хотят увеличить с 47 до 70 лет призывной возраст для бывших офицеров ВС
0
254
12:32 14.07.2025
Цена нефти Brent на ICE превысила $71 за баррель
0
297

Возврат к списку