Россия готова к третьему раунду переговоров, а Киев явно не спешит — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия выражает готовность к проведению третьего раунда переговоров и ждет назначения сроков, но Украина явно не спешит. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что Киев не спешит. Мы по-прежнему ожидаем предложений по срокам. Российская сторона готова к продолжению и к проведению третьего раунда. Вот что можно сказать по тому, как развивается эта ситуация», — сказал он.