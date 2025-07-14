Россия готова к третьему раунду переговоров, а Киев явно не спешит — Песков
14:32 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия выражает готовность к проведению третьего раунда переговоров и ждет назначения сроков, но Украина явно не спешит. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Очевидно, что Киев не спешит. Мы по-прежнему ожидаем предложений по срокам. Российская сторона готова к продолжению и к проведению третьего раунда. Вот что можно сказать по тому, как развивается эта ситуация», — сказал он.
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